Isola dei Famosi 2018, le anticipazioni sul daytime e le news di oggi sabato 27 gennaio 2018. A prescindere dal comfort dato dal telo vinto dopo la prova ricompensa, c’è qualche rimostranza che si affaccia da sotto la capanna dell’Isola del Mejor. Alessia Mancini fa notare agli altri il fatto che lei, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei dormano, rannicchiate, nel lato più esposto alla pioggia, e che sarebbe più giusto se ci fosse una rotazione che consentisse anche a loro di riposare un po’ all’asciutto.

“Il morbo infuria, il pan ci manca!”

Da parte sua, Paola Di Benedetto critica l’ex letterina che sembra sempre voler dettare legge. Il un clima è già di convivenza forzata… Intanto l’Isola del Peor, a partire da una situazione di disagio accentuato dalla pioggia incessante, dalla mancanza di cibo e dalla mancata partecipazione alla prova ricompensa, manifesta un esempio di significato di coesione del gruppo.

Gaspare interviene da ‘buon padre’.

Infatti, mentre la web-influencer Chiara Nasti esprime tutto il proprio sconforto per i tre giorni passati sotto l’acqua, con gli indumenti fradici: “Mi è venuta una crisi che quasi ho pensato di volermi ritirare”, il comico Gaspare l’affronta con fare paterno e ridimensiona l’accaduto, mettendola davanti a un’ineluttabile verità: “Chiara, stanotte ha piovuto. Punto. Se vogliamo fare una tragedia, facciamola. Ma solo se serve a qualcosa!”

Un “comunicato ufficiale”…

In seguito, i naufraghi dell’Isola del Peor si radunano a leggere un comunicato ufficiale, di cui Amaurys Pérez si fa portavoce: “Date le condizioni meteorologiche critiche, la produzione ha deciso di concedervi temporaneamente un telo. Non appena il meteo si sarà ristabilito, dovrete restituirlo o guadagnarvelo”. L’Isola come metafora di vita, dunque. Le difficoltà non mancano, e superatane una, ve ne potrà essere una anche maggiore a seguire. Ma se si fa parte di un gruppo, e si resta insieme, si può superare – incluso il diluvio – qualsiasi avversità!

© RIPRODUZIONE RISERVATA