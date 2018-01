Linea Verde va in città, le anticipazioni della puntata di sabato 27 gennaio 2018 in onda su Rai 1. Puntata da sogno oggi ci aspetta a Linea verde va in città. Oggi Sabato 27 gennaio, su Rai1 alle 12.20, il programma farà la sua tappa in Veneto, alla scoperta di una Venezia ricca di suggestioni e di sorprese. Per ricordare la giornata della memoria si entrerà nel ghetto più antico del mondo, proprio lì dove la parola stessa ebbe origine, nel 1516. Si vedranno i segni del ricordo, ma si parlerà anche dei piatti nati nel corso dei secoli in quel crogiolo di culture diverse.

Linea Verde va in città, alla scoperta della splendida città di Venezia, oggi sabato 27 gennaio 2018!

E poi si scoprirà cosa nascondono i canali di Venezia, si andrà alle radici di una città ‘fatta a mano’, costruita con un sistema unico al mondo e che per questo richiede una cura speciale. Si andrà a cercare la sua anima verde, spesso nascosta e protetta da muri che custodiscono centinaia di orti e giardini, più o meno segreti. Si seguiranno le vie delle spezie, della seta, del cioccolato… E i sapori della tradizione. Tra oriente e occidente, tra passato e futuro, il sogno della città più bella del mondo. Una puntata quella di oggi da non perdere, ricca di fascino e suggestioni su Rai 1 alle 12.20 con il programma Linea Verde va in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA