Verissimo: anticipazioni e look di Silvia Toffanin e degli ospiti di oggi, sabato 27 gennaio 2018…

Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 27 gennaio 2018. Oggi, sabato 27 gennaio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che questa settimana intervisterà per la prima volta insieme, un trio imperdibile formato dall’ex campione di ciclismo Francesco Moser, suo figlio Ignazio Moser e la fidanzata, conosciuta nella casa di Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez.

Le anticipazioni e gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Cecilia e Ignazio rilasceranno una nuova intervista a Silvia Toffanin e, nel corso della puntata, interverrà anche il papà di lui, il noto ciclista Francesco Moser. La nuova intervista verrà trasmessa su Canale5 dopo che, lo scorso novembre 2017, Cecilia, in quello stesso studio, ha detto di non dover dare spiegazioni a Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne e suo ex fidanzato, da lei lasciato in diretta televisiva davanti a circa 4 milioni di telespettatori.

Silvia Toffanin intervisterà il trio in un wrap dress lungo bianco, la tonalità preferita dalla conduttrice, con fantasia a fiori blu scuro e tessuto scivolato. Cecilia Rodriguez in modalità aggressiva e sensuale, risponderà alle domande in shorts neri e camicetta scintillante in fantasia pseudo leopardata. Ad affiancarla Ignazio Moser in tenuta classica: camicia bianchissima e jeans neri.

Intervista esclusiva inoltre ad uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano: Gigi D’Alessio. Saranno in studio infine Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, protagonisti del nuovo film di Luciano Ligabue, Made in Italy. Ospite del talk show anche l’attrice Greta Scarano, personaggio principale del terzo film tv La scorta di Borsellino – Emanuela Loi, del ciclo Liberi Sognatori. Infine, Fabio Rovazzi parlerà del suo debutto come attore nel film Il Vegetale.

