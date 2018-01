Gigi D’Alessio, sarà ospite nel salotto di Verissimo. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 27 gennaio 2018, su Canale 5, verrà mostrata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto al cantante partenopeo Gigi D’Alessio, dove svelerà la verità sul suo rapporto con Anna Tatangelo.

Verissimo: Intervista a Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio, si racconterà in un’intervista esclusiva e rivelerà tutti i particolari della sua relazione con Anna Tatangelo, secondo gli ultimi rumors diffusi, ci sarebbe rottura tra i due. Gigi D’Alessio ha confidato: “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale. In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti“. Silvia Toffanin, poi chiederà al cantante partenopeo se corrisponde a verità la crisi con la sua compagna, Gigi D’Alessio ha risposto: “Stiamo bene. La verità è che a volte stare un po’ distanti fa bene all’amore”.

Verissimo: gli altri ospiti presenti in studio.

Tra gli altri ospiti in studio saranno presenti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, i due protagonisti del nuovo film di Luciano Ligabue “Made in Italy“. Poi per la prima volta insieme, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser, Ignazio Moser e la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, conosciuta nel reality “Grande Fratello Vip“. Tra gli ospiti del talk show anche l’attrice Greta Scarano, protagonista del terzo film tv “La scorta di Borsellino – Emanuela Loi“, del ciclo Liberi Sognatori, e Fabio Rovazzi che parlerà del film “Il Vegetale“. Infine, sarà dedicato spazio al programma “L’Isola dei Famosi” con ospite l’opinionista Mara Venier e in collegamento dall’Honduras l’inviato Stefano De Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA