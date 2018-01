Verissimo, oggi 27 gennaio 2018. Silvia Toffanin presenterà un’altra puntata di Verissimo, lo scoppiettante talk show del sabato pomeriggio di Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di oggi, ci sarà un gradito ritorno: la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Erano in pochi a scommettere sulla tenuta della loro storia e tra questi anche il padre d’Ignazio, il campione di ciclismo Francesco Moser. Nel corso dell’intervista che la coppia rilasciò dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, l’argomento centrale fu quello dell’abbandono in diretta da parte di Cecilia del precedente fidanzato Francesco Monte. Cecilia raccontò di averlo rivisto una volta fuori dal reality per un lungo chiarimento.

Verissimo: il post su Instragram che annuncia l’intervista a Cecilia ed Ignazio.

Verissimo, oggi 27 gennaio: intervista a Cecilia Rodriguez, Ignazio e Francesco Moser.

A Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio Silvia Toffanin intervisterà Francesco Moser e gli chiederà di raccontare le sue opinioni sulla storia tra Cecilia ed Ignazio. “Speriamo che vadano d’accordo”, ha affermato Moser in maniera sintetica. L’ex ciclista ha ammesso di aver dubitato che la storia tra Ignazio e Cecilia avrebbe avuto un seguito dopo la fine del Grande Fratello vip 2017.

La storia prosegue e la coppia starebbe pensando ad una convivenza. Il futuro lavorativo d’Ignazio per il padre non è nel mondo dello spettacolo. “Sarei stato contento se avesse continuato a correre in bici, ma bisogna far fatica, allenarsi tanto e lui preferiva andare in discoteca” . Ed ha sottolineato:”Ignazio potrebbe essere il titolare della nostra azienda, visto che ha il diploma in agraria”.

