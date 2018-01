Le anticipazioni di DOmenica In di oggi, 28 gennaio 2018: ospite Mara Maionchi. Oggi, domenica 28 gennaio 2018, andrà in onda puntuale su Rai 1 alle ore 14 un nuovo appuntamento con Domenica In, la storica ed amata trasmissione Rai condotta quest’anno da Cristina Parodi e Benedetta Parodi. Si apre con un personaggio amatissimo del mondo musicale e non, la travolgente Mara Maionchi, che in un faccia a faccia con Cristina Parodi, parlerà della sua intensa vita professionale, discografica e televisiva.

Domenica In, atteso appuntamento con Aspettando Sanremo oggi, 28 gennaio 2018.

Con il Festival 2018 ormai alle porte, sempre più atteso l’appuntamento con “Aspettando Sanremo”, dove Cristina accoglierà i grandi interpreti della Canzone italiana: tra gli ospiti di questa settimana, Fausto Leali, sul podio nel 1989, Gigliola Cinquetti, vincitrice di ben due edizioni sanremesi, e Marco Armani, sul palco dell’Ariston con “Tu dimmi un cuore ce l’hai”. Spazio anche a due giovani Nuove Proposte, Mudimbi e Alice Caioli. In studio con la conduttrice, a commentare i festival di oggi e di ieri, Claudio Cecchetto, Anna Pettinelli, Angela Rafanelli e Marinella Venegoni, mentre Claudio Lippi svelerà aneddoti e curiosità sconosciuti al grande pubblico.

Le rubriche e gli ospiti di Domenica In di oggi, 28 gennaio 2018.

Tra le novità del programma, la pagina dedicata al rapporto sempre più stretto e viscerale tra gli umani e i loro amati animali da compagnia: tra grandi amori e nuove follie, alcuni vip racconteranno il rapporto con i loro “amici a quattro zampe”. Ancora un volto molto amato dal grande pubblico, Giorgio Mastrota, diventato padre per la quarta volta lo scorso Natale e a breve giovanissimo nonno.

Benedetta Parodi regalerà nuove ricette per veloci merende, e poi si trasferirà “A casa di…” Maria Giovanna Elmi per una appetitosa intervista ai fornelli. Nella rubrica “Da Campione a Campione” il fuoriclasse Adriano Panatta intervisterà il campione del rugby Andrea Lo Cicero, che con il suo ruolo di pilone sinistro ha collezionato ben 103 presenze nella Nazionale Italiana. Spazio alla comicità con le incursioni irriverenti e surreali del giovane talento Leonardo Fiaschi.

