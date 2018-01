Guida tv completa di stasera domenica 28 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Che tempo che fa, la trasmissione di intrattenimento di Fabio Fazio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio Doni di fidanzamento.

Su Rai 3 andrà in onda la trasmissione Amore criminale – storie di femminicidio, che quest’anno sarà condotto da Veronica Pivetti, con otto nuove puntate. Dopo Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento, è Veronica Pivetti a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione. Nella puntata di stasera Matilde D’Errico intervisterà Clementina, la madre di Veronica, uccisa a Mondragone nel 2008 dall’ex fidanzato. Clementina in studio racconterà come si possa sopravvivere alla morte di una figlia uccisa. Clementina ha trovato la forza di andare avanti dedicando la vita all’assistenza alle donne vittime di violenza e fondando l’associazione V.e.r.i., impegnata nella difesa delle donne maltrattate.

Guida tv di stasera, domenica 28 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 28 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Nicolas Cage The Bourne Legacy. Aaron sta cercando di disintossicarsi dai farmaci che lo hanno reso, al contempo, una superspia e dipendente da scelte altrui. Ad aiutarlo è una dottoressa, a sua volta legata al programma Outcome.

Su Canale 5 vedremo il film Delitto di mafia La scelta – Emanuela Loi. Emanuela aveva deciso di essere una donna poliziotto, ed è stata uccisa dall’esplosione che coinvolse Paolo Borsellino. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Hunger Games – Il canto della rivolta – seconda parte. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.

