Chiara Nasti, è crisi: sta per lasciare l’Isola dei Famosi?

Primi segnali di cedimento per la fashion blogger napoletana tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nel gruppo dei “peor” le cose non sembrano andare nel verso giusto e Chiara Nasti, a pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2018, già mostra i primi segni di cedimento. La pioggia rende difficile ai naufraghi vivere sull’isola, così come è diventato complicato anche prendere sonno, il tutto unito alla fame, ha fatto scoppiare l’influencer.

L’avventura di Chiara Nasti sull’Isola fino a questo momento. La tentazione di abbandonare la gara.

Chiara si è lasciata andare, in preda a una crisi durante la quale ha detto di voler abbandonare il gioco. A consolarla sono arrivati però gli altri naufraghi, compagni di sventura, che l’hanno convinta a restare. Poco dopo è arrivata anche una buona notizia per il gruppo, perché viste le condizioni meteorologiche avverse la produzione ha mandato loro alcuni teli per ripararsi dalla pioggia. Per la partenopea Chiara Nasti è partita la l’esperienza all’Isola dei Famosi nello stesso giorno in cui festeggiato il suo compleanno, con tanto di canzone di auguri lanciata da Alessia Marcuzzi. Chiara Nasti, classe 1998, con i suoi 20 anni appena compiuti, è la più giovane del gruppo di isolani.

Visibilmente emozionata, la bellissima influencer ha ringraziato tutti un attimo prima del tuffo che l’ha portata dall’elicottero all’isola dove sono iniziati immediatamente i primi screzi con Alessia Mancini anche se confessa che avrebbe voluto nominare Marco Ferri per alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti: “Mi ha fatto una battuta che non c’azzeccava, dato che mi guarda il mio ragazzo da casa. Certe cose non ti permetti di dirle”.

