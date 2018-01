Il daytime di oggi, domenica 28 gennaio 2018, dell’Isola dei Famosi 2018: la situazione sull’Isola Peor. Una nuova giornata è iniziata sull’Isola dei Famosi 2018. Manca poco alla seconda puntata dell’Isola, vediamo come si stanno preparando i naufraghi con il nostro daytime di oggi, domenica 28 gennaio 2018. Sull’isola Peor piove ancora: dal loro arrivo, i naufraghi non hanno mai visto un giorno di sole. I naufraghi sono sconfortati dalla pioggia, ed inoltre hanno molta fame.

Con molta tristezza, realizzano di non poter partecipare nemmeno alla prova ricompensa, in quanto sono risultati Peor. I naufraghi si consolano soltanto per l’arrivo del telo, nella giornata di ieri, concesso dalla produzione per consentire loro di potersi riparare dalla pioggia. Nonostante il telo, Chiara Nasti è esasperata, non ce la fa più: confessa ai compagni di aver pensato di ritirarsi…

La situazione sull’Isola Mejor: il daytime di oggi, 28 gennaio 2018.

Sull’Isola Mejor, i naufraghi partecipano alla prova ricompensa. Essi devono realizzare un puzzle i cui tasselli sono contenuti in alcuni sacchi, e per raggiungere questi sacchi i naufraghi devono camminare su una fune tesa sull’acqua. Potranno agganciarsi solo ad un palo composto da lame affilate che possono spezzare le corde…

A cercare di recuperare i sacchi sono Francesco Monte, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Filippo Nardi e Rosa Perrotta. Gli altri aspettano che arrivino i pezzi per comporre il puzzle. I naufraghi riescono nell’impresa, e come ricompensa hanno un telo per ripararsi dalla pioggia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

