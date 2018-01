Eccoci alle anticipazioni della seconda puntata L’isola dei famosi 2018 che vedremo in onda lunedì 29 gennaio come sempre in prima serata su Canale 5. Il grande successo della prima puntata galvanizza Alessia Marcuzzi, che sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori da casa. Cosa succederà domani e quali saranno le novità che vedremo in onda?

Anticipazioni de l’Isola dei famosi 2018 2ª puntata.

Le anticipazioni de L’Isola dei famosi 2018 – come vengono riportate dal sito Blastingnews – mostrano che nel corso della seconda puntata in onda il 29 gennaio su Canale 5 vedremo l’arrivo di due nuovi concorrenti che si metteranno in discussione con il resto del gruppo di naufraghi, che in questi giorni hanno dovuto fare già i conti con i primi attriti per via della convivenza forzata e della penuria di cibo. Chi sono i due nuovi vip che si metteranno in gioco nel reality show? Le anticipazioni de L’Isola dei famosi 2018 riportano che il primo nome della nuova naufraga è stato svelato in queste ore sulle pagine della rivista ‘Spy’: è la bellissima Elena Morali, che molti ricorderanno per il suo passato da ‘pupa’ nella trasmissione La pupa e il secchione in onda a suo tempo sulle reti del Biscione.

Due nuovi concorrenti all’Isola dei famosi.

Le anticipazioni de L’Isola dei famosi 2018, invece, non è hanno ancora svelato il secondo nome, ma secondo i rumors potrebbe trattarsi di un comico: scopriremo la sua identità soltanto nel corso della seconda puntata dell’Isola dei famosi. E così dopo queste anticipazioni viene definitivamente meno la possibilità di vedere in gara a questa tredicesima edizione del reality show la coppia degli Oneston composta da Raffaello Tonon e Luca Onestini, che in un primo momento erano stati dati come favoriti per questa edizione del reality.

