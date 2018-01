Il programma delle iniziative a Terni, per i festeggiamenti del santo patrono. A Terni per i festeggiamenti del santo patrono della città, San Valentino, ci sono in programma molteplici iniziative sia religiose che culturali, sportive e turistiche che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Consentendo cosi l’opportunità di vivere la città, scoprendo tutti i particolari legati alla storia del Santo degli innamorati, tra leggenda e realtà.

San Valentino 2018: gli eventi in programma a Terni.

Il 18 febbraio 2018, nella Basilica di S.Valentino, si svolgerà la cerimonia della Festa della promessa. Questa cerimonia è tra gli eventi religiosi più importanti, dedicato a tutti i fidanzati che desiderano rinnovare il proprio amore prima delle nozze. Un evento speciale e soprattutto unico che vede la partecipazione di centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra gli altri vari appuntamenti in programma, c’è anche Per amore della città. Si tratta di un ciclo di incontri organizzati dall’Azione cattolica di Terni Narni Amelia, in collaborazione con la Diocesi di Terni Narni Amelia e l’Istituto Tecnico Tecnologico di Terni. Propongono tre appuntamenti per discutere sulla città, la crescita, il lavoro. Giovedì 25 gennaio scorso ospite Marco Bentivogli e giovedì 15 febbraio alle 17.45 presso Palazzo Gazzoli, sarà ospite Flavio Felice.

Poi in programma ci sarà il Galà di S.Valentino. Poi ancora, al teatro Secci lo spettacolo “Un gesto d’amore“, mostre del famoso artista americano Mark Kostabi. Saranno organizzati tre convegni filosofici al Museo Diocesano di Terni e un concerto nella chiesa di S.Francesco. Poi ancora una mostra mercato Pensieri d’amore, alla Basilica di S.Valentino, Cioccolentino. Molti gli eventi sportivi tra cui, il Gran fondo dell’amore città di Terni, competizione ciclistica agonistica a carattere internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA