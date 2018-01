Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia.: Nelle settimane successive, alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2, Luca Onestini e Ivana Mrazova, hanno deciso di intraprendere una relazione. L’inizio della loro storia di amore l’hanno annunciata attraverso interviste televisive e sui giornali. Molte le foto postate nei rispettivi social network della coppia, dove si mostrano felici e innamorati. Anche, l’ex fidanzata di Luca Onestini, Soleil Sorge, si è espressa sulla storia di amore con Ivana, giunta a pochi mesi dalla rottura tra lei e il tronista di Uomini e donne. Scopriamo insieme la dichiarazione di Soleil Sorge.

Soleil Sorgè parla della relazione d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Soleil Sorgè ha parlato del rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova in un’intervista rilasciata al settimanale Spy, uscito in edicola il 26 gennaio 2018. Dopo aver confessato che tutto procede per il meglio tra lei e il compagno Marco Cartasegna: “Quella era tutta un’altra situazione. Non è per fare paragoni, ci mancherebbe. Però effettivamente sì, mia madre non era entusiasta, perché non mi vedeva felice: Marco è solare, pieno di attenzioni, io e lui siamo più simili come carattere.”

Soleil Sorge ha parlato poi della coppia Luca e Ivana ed ha dichiarato: “Spero che sia felice, spero che possa vivere pienamente la sua storia, noi non abbiamo avuto né modo e, forse, neanche voglia di viverla appieno“. Riguardo all’esperienza nel programma Uomini e Donne, Soleil ha detto: “Sembro molto solare ed estroversa, poi quando si tratta delle mie emozioni tendo a sopprimere. Quindi diciamo che il fatto di dover stare lì a riflettere, pensare, confrontarmi è stata una vera e propria terapia.”

