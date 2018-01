Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme al papà Francesco Moser sono stati ospiti a Verissimo. Ieri, sabato 27 gennaio 2018, nella puntata di Verissimo tra gli ospiti la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, anche il padre di Ignazio, il campione di ciclismo Francesco Moser che ha raccontato della relazione tra il figlio e la showgirl argentina.

Verissimo: l’intervista a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Francesco Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande FratelloVip. La loro relazione d’amore continua e i due a Verissimo hanno dichiarato: “Stiamo bene insieme e ci divertiamo, in futuro non vediamo un matrimonio ma ci piacerebbe avere un bambino“. Cecilia pensa di farne addirittura tre, infatti ha annunciato: “Tra 10 anni come minimo mi vedo con tre figli”. Ospite insieme alla giovane coppia, il padre d’Ignazio, Francesco Moser, che ha parlato della relazione tra il figlio e Cecilia. Ha dichiarato Francesco Moser: “Speriamo che Ignazio e Cecilia vadano d’accordo. All’inizio pensavo che una volta tornati a casa sarebbe finito tutto, invece, vedo che la cosa va avanti”.

Come riportato sul sito TgCom, riguardo al futuro di suo figlio Ignazio, l’ex ciclista Francesco Moser ha dichiarato: “Sarei stato contento se avesse continuato a correre in bici, ma bisogna far fatica, allenarsi tanto e lui preferiva andare in discoteca. Ignazio potrebbe essere il titolare della nostra azienda visto che ha il diploma in agraria, ma per ora non ci pensa“. Poi il padre di Ignazio Moser aggiunge: “Al momento della vendemmia, quando Cecilia verrà da noi la porteremo nei campi”.

