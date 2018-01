Stasera, 29 gennaio 2019, va in onda la seconda puntata del reality L’Isola dei Famosi 2018. Al timone della trasmissione troviamo la confermata Alessia Marcuzzi, che è affiancata dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e dall’inviato Stefano De Martino. La conduttrice stupisce sempre con i suoi outfit particolari. Prima di scoprire l’outfit scelto da Alessia per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2018 di stasera, lunedì 29 gennaio 2018, ricordiamo il look scelto per la prima puntata e le dichiarazioni di Alessia sugli outfit che indosserà per quest’edizione dell’Isola dei Famosi.

Per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 la conduttrice ha scelto un grazioso outfit total black con pantalone e giacca con cintura di stoffa. A completare il look sono delle raffinate décolleté rosse. La bella Alessia Marcuzzi la scorsa settimana, poco prima della puntata, ha rivelato con un post su Instagram che tutti i suoi outfit quest’anno proverranno dal suo armadio “Quest’anno all’Isola dei Famosi mi vestirò con le cose del mio armadio. Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo (low cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po'”. Anche stasera, infatti, Alessia ha deciso di indossare un completo proveniente direttamente dal suo armadio: si tratta di un outfit total white composto da minigonna panna, blusa e giacca bianche. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

