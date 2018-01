Domenica In sarà sospeso dalla RAI dopo il Flop di ascolti registrato dalle sorelle Parodi? La puntata di domenica, 28 gennaio 2018, del programma Domenica In, condotto da Cristina Parodi, con la collaborazione della sorella Benedetta Parodi, ha registrato un vero flop di ascolti. Ancora una volta la rivale Barbara D’urso, con il programma Domenica Live, ha battuto in ascolti le sorelle Parodi.

Domenica In: flop di audience.

Le sorelle Parodi, hanno intrattenuto 1.848.000 spettatori, ovvero 11% di share nella prima parte del programma Domenica In, e soltanto 1.340.000 spettatori, 8,5% di share nella seconda parte della trasmissione. Decisamente meglio, in casa mediaset, l’intervista di Barbara D’urso fatta a Loredana Lecciso ha ottenuto ben 3.806.000 mila spettatori, ovvero il 23,8% di share. Un vero e proprio disastro per il pomeriggio domenicale di Raiuno 1 battuto ancora una volta dal programma competitor di canale 5.

Domenica in: Benedetta Parodi fugge via dalla diretta.

Benedetta Parodi ha lasciato frettolosamente lo studio prima della fine della diretta di Domenica In, senza nemmeno attendere i saluti finali della sorella Cristina Parodi. Un gesto che non è passato inosservato e che immediatamente ha fatto pensare che tra le due sorelle Parodi ci sia un po’ di crisi. Dovuta alla decisione degli autori del programma di relegare Benedetta agli ultimi venti minuti della trasmissione e a qualche clip registrata in cucina del vip di turno.

Nelle prime puntate di Domenica In, infatti, Cristina e Benedetta aprivano insieme la diretta del programma. Poi, dopo gli ascolti flop delle prime settimane, gli autori del programma scelsero di fare delle modifiche alla trasmissione, nominando Cristina conduttrice principale e affidando a Benedetta solamente i minuti finali. Cosa succederà alla trasmissione Domenica In delle sorelle Parodi? Rischia di essere sospesa?

