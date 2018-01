Loredana Lecciso ha parlato di Al Bano e Romina Power nel salotto di Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri 28 gennaio 2018, a Domenica Live, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, è stata trasmessa l’intervista a Loredana Lecciso, dove ha parlato del rapporto con Al Bano e delle perplessità sulle esternazioni di Romina Power.

Domenica Live: Loredana Lecciso parla di Al Bano e Romina Power.

Loredana Lecciso, durante l’intervista, ha dichiarato le proprie perplessità sulle dichiarazioni di Romina Power: “Non so perché Romina si comporta così. Vorrei anch’io trincerarmi dietro l’ironia. Tutto ciò non ha molto senso. Fatico a comprendere e me ne dispiaccio“. Ha dichiarato: “In realtà, nessuno ha lasciato nessuno. C’è stato un allontanamento che non è dovuto a quelle situazioni poco gradite a me. Mi sono allontanata per altri motivi. Le provocazioni di Romina? Il confine tra ironia e buon gusto è labile. Non ho gradito affatto alcune sue esternazioni. Sarebbe ipocrita dire il contrario”.

Parlando di Al Bano, la Lecciso ha detto: “Al Bano è sempre stato un uomo di grandi equilibri. In questo momento, l’equilibrio è venuto a mancare. Non vorrei essere al suo posto, al momento. Per eccessivo affetto, è come se lui non prendesse posizione. Al Bano è un uomo di pace”. Loredana Lecciso ha poi ammesso di essere ancora innamorata di Al Bano e di continuare a credere nel loro progetto di vita. La Lecciso ha concluso l’intervista dicendo: “E’ un momento interlocutorio. E’ un momento che ha spiazzato me. Credo nella buona fede di Al Bano. I miei figli sono sereni e tranquilli. Sono due ragazzini che stanno al loro posto e non invadono lo spazio di nessuno. Quando Al Bano ha detto “Immagina” a Costanzo, lui intendeva me. Quando torno a Cellino? Quando sarà possibile. Presto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA