Le anticipazioni de Il Segreto di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 gennaio e di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2018. Il Segreto torna oggi, lunedì 22 febbraio 2018, per aprire una nuova settimana da trascorrere con puntate ricche di avvenimenti. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Adela ha preso una decisione: parte per l’Inghilterra per lasciarsi tutto alle spalle ed iniziare una nuova vita. Dopo un po’, però, capisce che Carmelo non voleva uccidere suo marito, e che l’amore che provano l’uno per l’altra può superare tutto. Adela decide, così, di tornare a Puente Viejo per continuare a convivere con Carmelo.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Fe è disperata per le immininenti nozze di Mauricio, e decide di provare ad evitare in tutti i modi che l’uomo che ama sposi un’altra. Mauricio, però, succube di Francisca, si sposa.

Il ritrovato amore tra Camila ed Hernando: le anticipazioni della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio de Il Segreto.

I fan della soap Il Segreto possono tirare un sospiro di sollievo: dopo aver colpito Camila durante un tentativo di fuga, Lucia prende un treno per Madrid e lascia Puente Viejo. Hernando è felice: può ricominciare una nuova vita con la sua Camila, ma la donna non riesce a superare il trauma del tradimento del marito con la sua migliore amica. Solo dopo aver bruciato tutto ciò che apparteneva a Lucia, Camila riesce ad avvicinarsi nuovamente al marito.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Marcela tenta in tutti i modi di inserirsi in famiglia e di farsi volere bene, ed aiuta anche Emilia nella locanda. Beatriz, intanto, non riesce a dimenticare l’ultimo incontro avuto con Matias e decide di scrivergli una lettera.

