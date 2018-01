Isola dei famosi 2018, le anticipazioni. La prima settimana dell’Isola dei famosi 2018 è ormai trascorsa. Francesca Cipriani ha accusato un malore e si è dovuta allontanare qualche ora dai compagni per accertamenti. Ha accusato anche un forte mal di pancia nel corso di una notte. Francesco Monte, il mejor della settimana e Chiara Nasti hanno avuto un crollo emotivo. Si sono avuti diversi battibecchi tra i naufraghi e sono in molti a non apprezzare l’atteggiamento di Alessia Mancini. Paola Di Benedetto, in particolare ha affermato “Alessia ha un modo di dire le cose che sembra che abbia sempre ragione lei su tutto, ma non è così. Non è che quello che dice è legge”.

Isola dei famosi 2018. Anticipazioni della puntata di stasera: un abbandono imprevisto?

Sembra che qualcuno dei naufraghi stia per cedere e voglia abbandonare anticipatamente il programma. Lo rivela Gabriele Parpiglia su Instragram. “Privazioni, mancanze, astinenze, lontananza; elementi che hanno fatto uscire in ciascun naufrago i propri fantasmi da combattere. Ciò che manca a volte fortifica, altre volte ci devasta. Per capirlo però bisogna esserne privati. “SPY” rivela in esclusiva che in queste ore, a sorpresa, un naufrago/a sta decidendo di abbandonare L’ “Isola dei famosi”. La sua scelta al momento è tratta. Una scelta contro tutto e tutti nonostante il o la concorrente abbia desiderato a tutti i costi di partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. La verità però è nascosta sull’ “Isola”. Quali saranno i veri motivi? C’è dell’altro? E soprattutto lunedì sera in puntata ci sarà un inversione di rotta e un cambio di idea?”, ha scritto Parpiglia in un post.

Il post Instagram che rivela l’intenzione di uno dei vip di uscire dal gioco.

Isola dei Famosi 2018: anticipazioni della puntata di oggi 29 gennaio 2018.

Chi potrebbe lasciare L’Isola dei famosi 2018? Chiara Nasti o Giucas Casella? Ma si pensa anche a Francesca Cipriani. I nominati della settima a rischio eliminazione sono Marco Ferri ed Eva Henger. Stasera vedremo quale sarà la decisione presa dal pubblico.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

