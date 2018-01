Entra in gioco da stasera, 29 gennaio 2018, nel reality sulla sopravvivenza L’Isola dei famosi 2018 Ed.13, Simone Barbato! Il nuovo concorrente vivrà sull’isola ma più limitatamente nella giungla, senza farsi scoprire dagli altri naufraghi. Se lo beccheranno andrà in nomination la prossima settimana.

Il naufrago misterioso de l’Isola dei famosi è il comico Simone Barbato!

“Posso portare le capre sull’Isola?”. Si è presentato così Simone Barbato, nuovo “naufrago misterioso” dell’Isola dei Famosi, approdato in Honduras nel corso della seconda puntata in onda lunedì 29 gennaio 2018 del reality show. L’esilarante comico – attore e mimo per passione (visto a “Zelig”), ma contadino di professione – fa parte delle due new entry attese in serata: dopo di lui entrerà in gioco l’ex “pupa” Elena Morali.

Barbato avrà il ruolo di ‘disturbatore’ e alloggerà nei pressi dell’Isola del Pejor. Gli altri concorrenti, infatti, non sapranno della sua presenza sull’Isola. Simone sarà nascosto nella giungla, vestirà i panni di “folletto” e farà dispetti ai naufraghi, come rubare cibo, sempre attento a non farsi scoprire, pena la nomination.

La seconda new entry della serata: l’ex “pupa” Elena Morali.

Elena Morali è la seconda dei due concorrenti entrati in gara a gioco già iniziato, lunedì 29 gennaio sull’Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l’inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018. Bergamasca, classe 1990, Elena Morali è una ‘prezzemolina’ dei salotti rosa della tv. Una biondina tutto pepe che raggiunge il successo all’età di 20 anni, con la partecipazione al sexy reality show “La Pupa e il Secchione” e da allora si ritaglia uno spazio nel mondo del gossip. E’ molto seguita sui social: con 450mila fan su Instagram, seduce i fan con la sua bellezza e scatti provocanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA