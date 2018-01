Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018: mancano poche ore alla seconda puntata del reality! Un altro giorno inizia all’Isola dei Famosi 2018, e questo sarà un giorno molto importante: stasera ci sarà la seconda puntata in diretta, scopriremo chi sarà eliminato e chi saranno i nominati della settimana. In questa settimana i naufraghi dell’Isola Peor hanno dovuto fare i conti con la pioggia e con la fame, mentre sull’isola Mejor le cose sono andate leggermente meglio. Francesco Monte ha avuto molti momenti di malinconia in cui ha pensato alla sua storia d’amore finita con Cecilia, la sua ex fidanzata che ha deciso di lasciarlo mentre partecipava all’interno del Grande Fratello Vip per poter intraprendere una nuova storia d’amore con Ignazio Moser. L’ex tronista all’Isola dei Famosi 2018 ha spesso vissuto dei grandi momenti di nostalgia, ma avuto il conforto della naufraga Paola Di Benedetto. Tra Francesco e Paola sembra ci sia un certo feeling, e chissà che non nasca l’amore tra i due…

Scintille tra Paola e Alessia: il daytime dell’Isoladei Famosi di oggi, 29 gennaio 2018.

All'Isola dei Famosi 2018, i naufraghi dell'Isola Mejor hanno partecipato ad una prova ricompensa ed hanno vinto un telo con cui potersi riparare dalla pioggia. Alessia Mancini ha proposto di fare dei turni dei posti scelti per dormire: lei, Bianca Atzei e Jonathan dormono semlre sul lato esterno, e sono esposti alle piogge. Paola Di Benedetto ha fatto notare che Alessia usa sempre un tono da maestrina, e ciò l'ha irritata molto.

