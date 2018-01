L’Isola dei famosi 2018, un concorrente vuole abbandonare il reality show. La puntata di stasera, lunedì 29 gennaio 2018, dell’Isola di Famosi, in diretta su Canale 5 si preannuncia ricco di sorprese. In Honduras sbarcheranno due nuovi concorrenti e un naufrago sta pensando di abbandonare l’avventura intrapresa sull’isola. Inoltre stasera si conoscerà chi sarà il primo eliminato tra i naufraghi nominati, Eva Henger o Marco Ferri.

Isola dei Famosi 2018: due nuovi concorrenti.

In arrivo sull’Isola dei Famosi, di due nuovi naufraghi misteriosi, che saranno nascosti nella giungla e dovranno sopravvivere sottraendo le provviste ai naufraghi ufficiale, ovviamente non sono a conoscenza del loro arrivo. Una dei naufraghi “fantasmi” è Elena Morali, ex pupa del programma “La Pupa e il secchione“, mentre riguardo l’identità dell’altro naufrago sarà svelata nel corso della puntata in diretta stasera.

Isola dei Famosi 2018: l’abbandono di un naufrago.

I 18 naufraghi, che in questa settimana hanno vissuto divisi tra la spiaggia dei Mejor e dei Peor. Sono stati messi a dura prova sia dal maltempo e soprattutto dalla fame che ha iniziato a farsi sentire. Tanto da spingere uno di loro a voler abbandonare l’Isola. A rivelare la notizia, la rivista ‘Spy’, dove è stato svelato che uno dei concorrenti starebbe maturando la decisione di squalificarsi dalla trasmissione e che l’annuncio ufficiale potrebbe essere dato nel corso della diretta di questa sera. A quanto pare, infatti, ci sarebbe una concorrente che proprio non resiste a portare avanti il suo percorso al reality e per questo motivo avrebbe fatto la scelta di abbandonare il reality show. Sarà Chiara Nasti o un’altra conconcorrente? E si tratta di cedimento o di una decisione definitiva? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA