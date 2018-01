La seconda puntata in prima serata di lunedì 29 gennaio de L’Isola dei Famosi 2018, tredicesima edizione: le clamorose accuse di Eva Henger contro Francesco Monte! E’ putiferio tra una dei due nominati di questa settimana all’eliminazione Eva Henger e il migliore delle prove della scorsa puntata Francesco Monte. Le accuse sono di uso di sostanze illegali quali marijuana da parte di Monte e di una congiura ai danni di Marco Ferri, l’altro concorrente finito in nomination, ordita dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Le accuse shock di Eva Henger ad inizio puntata!

Eva Henger, nominata della settimana a L’Isola dei Famosi, racconta una verità shock durante l’inizio della seconda puntata del reality, in onda lunedì 29 gennaio 2018. L’ex diva hard ha infatti asserito contro Francesco Monte, reo di averla nominata: “Francesco, tu dovresti essere squalificato perché hai portato la droga in villa (si riferisce al periodo prima dell’inizio del reality vero e proprio ndr) fumando marjuana“. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha cercato di mediare la situazione e chiede alla Henger come mai abbia tirato fuori questa storia proprio a ridosso dell’eventuale eliminazione. Per poi sentenziare “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa – continua la Marcuzzi – quindi questa cosa non ha senso”. L’ex tronista di Uomini e Donne da parte sua ha asserito: “Ce la vedremo in tribunale”.

Ma la Henger non si è fermata qui! Subito dopo ha accusato Monte di aver parlato più volte male di Marco Ferri e per questo il ragazzo sarebbe finito in nomination. Marco chiede agli altri se veramente lo abbiano votato perché spinti da Francesco ma un po’ tutti negano… c’è tensione tra i concorrenti. Alla fine in veste di paciere interviene la figlia di Eva Henger in studio: “La frase su Francesco che ha meritato le corna? Stava chiaramente scherzando. Io ho ricevuto delle minacce di morte per questa cosa. Lei e Francesco si conoscono da quattro anni, ecco perché non capisce il motivo della nomination”

© RIPRODUZIONE RISERVATA