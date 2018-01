Isola dei Famosi 2018, Chiara Nasti decide di abbandonare l’Isola: ecco cosa è successo. Mancano poche ore alla nuova puntata in diretta con l’Isola dei Famosi 2018, e già c’è una grande novità: Chiara Nasti ha deciso di abbandonare il reality. La fashion blogger e web influencer ha risentito molto delle avverse condizioni di vita con cui i naufraghi hanno dovuto convivere durante questa prima settimana sull’Isola Peor. I naufraghi all’Isola dei Famosi 2018 hanno dovuto combattere con la fame e con il cattivo tempo, che non ha dato tregua, ed inoltre Chiara sentiva molto la mancanza delle persone a lei care, in particolar modo le mancava Ugo, il suo fidanzato.

Chiara Nasti, la decisione irrevocabile all’Isola dei Famosi 2018.

All’Isola dei Famosi 2018 Chiara Nasti già dopo i primi giorni aveva pensato di abbandonare il gioco, ma i compagni d’avventura hanno provato a farla desistere. Giucas Casella, in particolare, si è molto affezionato alla ragazza, ed è arrivato a definirla la figlia che non ha mai avuto. Chiara ha provato a resistere, ma le condizioni di vita si sono fatte sempre più dure, e Chiara ha deciso irrevocabilmente di tornare in Italia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

