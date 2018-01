Nel corso della prima settimana di gioco, Chiara Nasti ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. La fashion blogger napoletana non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo. Per queste ragioni, ha deciso di abbandonare l’Isola dopo solo 7 giorni dall’inizio del programma.

Chiara Nasti aveva anche spiegato nei giorni scorsi. “So che venivo all’Isola dei Famosi, ma così è troppo. Un conto è non mangiare e non dormire, un conto è tenere addosso i vestiti bagnati. Dormiamo nel fango. Ma come si fa? Come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola. Freddo, vento, pioggia. E’ proprio difficile, mi è venuta una crisi e ho pensato di ritirarmi”.

Alessia Marcuzzi annuncia in diretta il ritiro di Chiara Nasti e le motivazioni della fashion blogger.

Durante la prima serata in onda lunedì 29 gennaio 2018, non appena entrata in studio la conduttrice Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e parla del ritiro di Chiara Nasti. Chiara Nasti, dopo un colloquio con lo psicologo e un messaggio vocale ricevuto dal suo fidanzato, ha deciso di abbandonare la trasmissione. “Lo faccio per amore. Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell’Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora è ufficiale l’addio al programma della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Al suo posto attesa per lo sbarco in Honduras dell’ex Pupa Elena Morali e di un altro naufrago misterioso.

