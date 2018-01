La nuova fiction Rai Romanzo famigliare si conclude stasera, 29 gennaio 2018. La fiction con Giancarlo Giannini, Vittoria Puccini e la rivelazione Fotinì Peluso ha riscosso un enorme successo, ottenendo in media il 22% di share. Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Romanzo famigliare, e vedremo se le situazioni in sospeso dei nostri protagonisti si concluderanno nel migliore dei modi o se ci sarà un finale aperto, il che significherebbe sperare in una seconda serie. Scopriamo le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera.

Le anticipazioni di Romanzo famigliare, le anticipazioni di stasera, 29 gennaio 2018:

Le anticipazioni della puntata di stasera di Romanzo famigliare rivelano che la Holding Liegi versa in brutte acque. Gian Pietro è gravemente malato, Mauriz è fuggito, e tutti i problemi e le responsabilità sono sulle spalle di Emma. La donna è disperata, ma trova conforto in Agostino, con cui ritrova l’intesa e l’intimità di sempre. Le condizioni del cavaliere Liegi peggiorano sempre di più, le sue condizioni diventano irreversibili ed infine Gian Pietro muore. Ai funerali, a sorpresa, si presenta Mauriz: non era scappato con i soldi del TFR, ma con una manovra finanziaria ha ricomprato il 51% della società, che è così salva.

Emma, intanto, ospita a villa Liegi Nicoletta dopo la sua espulsione dall’Accademia Navale. Qui nasce una particolare intesa tra la ragazza e Jacopo. Per Micol, intanto, arriva il momento del parto, e dà alla luce la piccola Clara. Anche Emma ha una bellissima novità: è incinta!

