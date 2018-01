Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 29 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono classico che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 29 gennaio 2018.

La puntata comicia con le corteggiatrici di Mariano, a cui lui chiede di sottoporsi a delle prove. Nicolò ha qualcosa da dire e tre delle corteggiatrici si dichiarano a lui e non per Mariano. Poi è il turno di Sara e Nilufar. Gianluca desidera chiarirsi con Nilufar, perché non è riuscito a superare il fatto che la ragazza non l’ho a scelto per l’esterna. Poi parte l’esterna di Nilufar e Nicolò: i due cominciano a conoscersi meglio. Si torna in studio e Francesco attacca Nicolò per la sua partecipazione in un programma televisivo dove ostentava la sua ricchezza. A Nilufar questo attacco non è piaciuto. Per la tronista l’esterna fatta con Nicolò è stata la migliore finora.

Emanuele ha deciso di non fare l’esterna con Sara ma ha preferito chiarirsi con lei sulla presenza di Lorenzo in studio. Sara è uscita con Lorenzo ma non in esterna, i due si sono visti nello studio completamente vuoto. Lorenzo entra in studio e il confronto con la tronista si accende. Nilufar dice di aver ricevuto dal corteggiatore un mazzo di fiori ma riesce a comprendere il significato di questo gesto. Poi si ritorna alle esterne: Sara ha chiesto di poter passare del tempo con Emanuele. Si passa a Sara e Luigi. In studio Luigi e Lorenzo si scontrano.

