Voyager, le anticipazioni di oggi lunedì 29 gennaio 2018. Una nuova puntata di Voyager andrà in onda stasera su Rai 2. Si tratta dell’ultimo appuntamento di stagione con “Voyager – ai confini della conoscenza”. La 32° edizione del programma di Roberto Giacobbo si congeda dal pubblico con una puntata speciale dedicata al cuore. Si parte da un luogo unico, un lago a forma di cuore che manda in tilt tutte le apparecchiature elettriche e si cercherà di capire il perché. Si ascolterà il battito che ci tiene in vita dal primo istante, in una sala ecografica e in una sala operatoria nel corso di un intervento, per raccontare insieme al primario di cardio-chirurgia del policlinico Gemelli di Roma, il professor Massimo Massetti, quante e quali possibilità offra oggi la medicina a un cuore che si ferma.

Voyager, i temi e gli argomenti di stasera lunedì 29 gennaio 2018.

Cosa ne sarebbe della nostra capacità di provare emozioni, se non ricordassimo nulla? Come si forma la memoria, come riusciamo a trattenere dentro di noi tutto quello che vediamo e sperimentiamo nella vita? Se ne parlerà con Eric Kandel, uno dei neuroscienziati più importanti del XX secolo, colui che ha svelato i segreti della memoria, Premio Nobel per la Medicina 2000. Il cuore muove le nostre vite, come da sempre dicono i poeti? Le muove concretamente? Il cuore pensa, ricorda, agisce? E un cuore che cambia corpo in seguito a un trapianto trasporta parte della personalità dell’uomo che lo ha donato nella vita dell’uomo che lo ha ricevuto? Che cos’è l’intelligenza del cuore?

Inoltre, cosa avviene nel cuore di uno sportivo che riesce a vincere contro tutto e contro tutti? Come è riuscito il grandissimo Tazio Nuvolari, con una macchina decisamente inferiore a quella degli avversari, un’italianissima Alfa Romeo contro Mercedes di almeno 100 cavalli superiori, a battere i piloti del Fuhrer sotto gli occhi inferociti di Hitler e di molti ufficiali nazisti? Roberto Giacobbo tornerà poi in uno dei “luoghi del cuore” di Voyager, lo studio di Torino che ha ospitato ben 22 edizioni del programma e nel quale gli incredibili protagonisti di questa puntata potranno mostrare il loro lato più umano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA