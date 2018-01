I naufraghi nominati della seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Ieri, 29 gennaio 2018, è andata in onda la seconda puntata dell’edizione 2018 de l’Isola dei Famosi. I nominati di questa settimana sono Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta. Una delle tre rischia di uscire la prossima settima dal reality. Prima delle nomination, i naufraghi hanno conosciuto la nuova concorrente: come abbiamo annunciato nei giorni scorsi è Elena Morali. Elena viene inserita tra i Mejor ed essendo appena sbarcata sull’isola non rischia l’eliminazione. Nel video di presentazione, la Morali ha dichiarato: “Credo che il destino ce lo scegliamo noi, non potevo accettare di non essere presa all’Isola e quindi eccomi qui”.

Isola dei Famosi 2018: le nomination dei Meor.

I naufraghi del gruppo dei Meor hanno fatto la propria nomination in maniera segreta. Amaurys, ha votato Filippo. Bianca Atzei ha nominato Rosa Perrotta: “ho visto Rosa mangiare una porzione intera di lasagna. Per come sono fatta io la cosa non mi è piaciuta”. Anche Nadia Rinaldi ha nominato Rosa: “ha formato un gruppo all’interno del gruppo, ci hanno isolato. Nonostante l’abbia aiutata nel momento del bisogno ho deciso di pensare come concorrente”. Franco, Craig, Gaspare e Giucas hanno nominato Francesca Cipriani.

Isola dei Famosi 2018: le nomination dei Peor.

I naufraghi del gruppo dei Peor, Francesca ha votato Franco. Paola, Filippo, Rosa, Francesco, Jonathan e Marco hanno votato per Nadia Rinaldi. Cecilia, invece nomina Franco.

Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani saranno le nominate del gruppo, poi la Mejor Alessia Mancini ha nominato Rosa Perrotta. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

