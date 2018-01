Il direttore di “Chi”, è intervenuto sul caso che ha riguardato Francesco Monte ed Eva Henger. Alfonso Signorini, ex opinionista del reality show Isola dei Famosi, interviene su quando è accaduto nella serata di ieri, ovvero le accuse fatte da Eva Henger a Francesco Monte. La Henger ha infatti dichiarato in diretta che l’ex tronista, Francesco Monte, avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, dichiarazioni forti a cui Monte ha minacciato azioni legali. L’episodio a cui fa riferimento la Henger sarebbe successo mentre i naufraghi si trovavano nell’appartamento in cui hanno alloggiato precedentemente all’approdo sull’Isola. Alessia Marcuzzi, ha commentato la vicenda: “Noi non sapevamo nulla. L’Isola per me è cominciata da quando ci siamo collegati con voi dallo studio e voi siete approdati sull’Isola. Non mi piace che si faccia uso di droghe ma per me questa cosa non ha senso. Perché lo hai detto solo dopo che Francesco ti ha nominata?“.

Isola dei Famosi 2018: le dichiarazioni di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini ha commentato su Twitter quanto accaduto nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, tra Eva Henger e Francesco Monte: “La legalizzazione della canna in prima serata mi mancava“. Un commento breve e ironico che ha ricevuto davvero tanti cuoricini e commenti. In molti hanno pensato che Eva abbia accusato Monte per restare ancora in gioco, ma è stato del tutto inutile, la Henger è stata eliminata.

Eva Henger prima di uscire ha ricevuto un video messaggio della figlia più piccola, e ha dichiarato emozionata: “Alessia i miei figli mi mancano da morire. Forse mi ha penalizzato il mio essere tanto mamma. Mi dispiace di aver detto tutta la verità, non voglio che i giovani facciano queste cavolate, infatti, mi arrabbio per questo. Spero che Monte abbia imparato alcune cose, magari quando torna a casa Francesco si disintossica”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

La legalizzazione della canna in prima serata ancora mi mancava. — Alfonso Signorini (@alfosignorini) 29 gennaio 2018

