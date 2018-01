Torna l’appuntamento serale con l’Isola dei Famosi 2018 edizione 13! Lunedì 29 gennaio, alle ore 21.10 su Canale 5, va in onda la seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi (affiancata in studio da Daniele Bossari e Mara Venier, con Stefano De Martino inviato in Honduras). Durante la prima serata in onda lunedì 29 gennaio 2018, non appena entrata in studio la conduttrice Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e parla del ritiro di Chiara Nasti. Chiara Nasti, dopo un colloquio con lo psicologo e un messaggio vocale ricevuto dal suo fidanzato, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

“Lo faccio per amore. Non ci siamo mai separati, io soffro ma lui di più”, aveva detto la naufraga dell’Isola a proposito di quanto le mancasse il fidanzato Ugo Abbamonte. E ora è ufficiale l’addio al programma della fashion blogger napoletana che non ha retto il peso della lontananza dai familiari e, come detto, dal suo fidanzato Ugo. Al suo posto attesa per lo sbarco in Honduras dell’ex Pupa Elena Morali e di un altro naufrago misterioso.

Gli attacchi pesanti fra concorrenti: Eva contro Francesco!

Eva Henger, nominata della settimana a L’Isola dei Famosi, racconta una verità shock durante l’inizio della seconda puntata. L’ex diva hard ha infatti asserito contro Francesco Monte, reo di averla nominata: “Francesco, tu dovresti essere squalificato perché hai portato la droga in villa (si riferisce al periodo prima dell’inizio del reality vero e proprio ndr) fumando marjuana“.

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha cercato di mediare la situazione e chiede alla Henger come mai abbia tirato fuori questa storia proprio a ridosso dell’eventuale eliminazione. Per poi sentenziare “Quello che avete fatto prima di cominciare l’isola non mi interessa – continua la Marcuzzi – quindi questa cosa non ha senso”. L’ex tronista di Uomini e Donne da parte sua ha asserito: “Ce la vedremo in tribunale”. Ma la Henger non si è fermata qui! Subito dopo ha accusato Monte di aver parlato più volte male di Marco Ferri e per questo il ragazzo sarebbe finito in nomination. Marco chiede agli altri se veramente lo abbiano votato perché spinti da Francesco ma un po’ tutti negano… c’è tensione tra i concorrenti.

Si passa, per cambiare aria, alla prova ricompensa: in palio c’è una porzione di lasagna a testa. I naufraghi, divisi in due squadre (blu e rossa, mejor e peor) dovranno prendere le bandiere poste su due colonne piazzate in mare. La prova è stata completata ma qualcuno ha barato: Stefano annuncia delle irregolarità. La prova va ripetuta! La notizia viene accolta dalle lacrime di Francesca Cipriani: “Sto male, una settimana senza mangiare!” Il risultato della prova è nullo ma non va ripetuta: possono mangiare tutti!Intanto vi è la chiusura del televoto: Marco Ferri è salvo, Eva Henger è la prima concorrente di questa edizione del reality ad essere eliminata!

I due nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi: Simone Barbato e Elena Morali.

Entra in gioco da stasera, 29 gennaio 2018, nel reality sulla sopravvivenza L’Isola dei famosi 2018 Ed.13, Simone Barbato! Il nuovo concorrente vivrà sull’isola ma più limitatamente nella giungla, senza farsi scoprire dagli altri naufraghi. Se lo beccheranno andrà in nomination la prossima settimana.

L’esilarante comico – attore e mimo per passione (visto a “Zelig”), ma contadino di professione – fa parte delle due new entry attese in serata: dopo di lui entrerà in giocol’ex “pupa” Elena Morali. Barbato avrà il ruolo di ‘disturbatore’ e alloggerà nei pressi dell’Isola del Pejor. Gli altri concorrenti, infatti, non sapranno della sua presenza sull’Isola. Simone sarà nascosto nella giungla, vestirà i panni di “folletto” e farà dispetti ai naufraghi, come rubare cibo, sempre attento a non farsi scoprire, pena la nomination.

Si passa alla prova per stabilire il Pejor e il Mejor della settimana. E subito dopo le nomination!

La prova per stabilire il Mejor e Peor questa settimana è la seguente: Stefano farà scivolare dei cocchi da un muro. I naufraghi potranno raccoglierlo solo con dei cestini e non con le mani. I cocchi sono numerati e alla fine vincerà quello che ha preso i cocchi coi numeri più alti. Prima gareggeranno le donne, poi gli uomini. Alessia è ufficialmente il mejor, Cecilia il peor!

È il momento della “catena”, tramite la quale si formeranno i due gruppi (che andranno con mejor e col peor). Il mejor e il peor sceglieranno due naufraghi, che a loro volta sceglieranno altri concorrenti da portare con sé. Sull’Isola del Mejor andranno Alessia, Bianca, Nadia, Amaurys, Giucas, Nino, Franco, Craig. Sull’Isola del Peor, invece, Cecilia, Francesco, Filippo, Marco, Paola, Rosa, Jonathan, Francesca. Francesca e Cecilia le uniche due a tornare sull’Isola del Peor.

Nomination all’Isola dei Famosi 2018 di lunedì 29 gennaio 2018.

Al termine di una puntata, i naufraghi dell’Isola dei famosi hanno dovuto fare i conti con le votazioni che hanno mandato in nomination Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi. Oltre alle nomination della Cipriani e della Rinaldi, Alessia Mancini, nel ruolo della Mejor della settimana, ha dovuto fare un terzo nome e la sua scelta è ricaduta su Rosa Perrotta, che in chiusura conferma: “Sinceramente me l’aspettavo”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

