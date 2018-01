Le reazioni dell’artista italoamericana, alle dichiarazioni della Lecciso nel salotto tv di Canale 5. Romina Power, nelle ultime settimane è stata al centro del gossip. Prima la notizia del settimanale Oggi che aveva rivelato che Loredana Lecciso e Albano Carrisi, vi era stata rottura a causa del rapporto tra Al Bano e Romina Power. E’, poi, l’intervista della Lecciso rilasciata domenica 28 gennaio 2018 al programma “Domenica Live“, di Barbara D’Urso, dove ha parlato di Al Bano e Romina Power. Come avrà reagito Romina Power alle dichiarazioni rilasciate da Loredana Lecciso?

La reazione di Romina Power alle dichiarazioni di Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso, durante l’intervista, nomina Romina Power riguardo all’episodio accaduto lo scorso Natale, quando durante il tour in Germania, Al Bano e l’ex moglie Romina Power, si sono scattati alcuni selfie, quando hanno visitato i mercatini ad Amburgo. Romina Power ha poi pubblicato su Instagram le foto, con un cuore in mano con scritto in tedesco Ti Amo. La Lecciso ha detto da Barbara D’Urso: “Non so perché Romina si comporta così. Vorrei anch’io trincerarmi dietro l’ironia. Tutto ciò non ha molto senso. Fatico a comprendere e me ne dispiaccio. In realtà, nessuno ha lasciato nessuno. C’è stato un allontanamento che non è dovuto a quelle situazioni poco gradite a me. Mi sono allontanata per altri motivi. Le provocazioni di Romina? Il confine tra ironia e buon gusto è labile. Non ho gradito affatto alcune sue esternazioni. Sarebbe ipocrita dire il contrario”.

La cantante italoamericana è sempre molto attiva sui social network, e i fan stanno dunque aspettando la sua risposta alle parole della Lecciso. La Power per il momento sembra aver scelto di non replicare in quanto dalla sua pagina Instagram non è apparso nessun post e nessun commento in riferimento alla Lecciso. Chissà se nei prossimi giorni, Romina, risponderà alla Lecciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA