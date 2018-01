Sanremo 2018. C’è attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2018 che vedrà tornare alla ribalta anche The Kolors, fuoriusciti da Amici 2015 ed autori del singolo tormentone dell’estate di quell’anno:”Everytime”. The Kolors saranno dunque tra i protagonisti dell’edizione di Sanremo 2018 e proporranno un pezzo in italiano, il primo del loro repertorio. Il bravo era intitolato originariamente “Frida” ed ora è stato sostituito da “Frida (mai mai mai mai)”.

Sanremo 2018: The Kolors si raccontano.

Stash, Daniele e Alex sono i componenti della band The Kolors. In un’intervista a Donna Moderna, il leader del gruppo ha spiegato la scelta di cantare in italiano. “Perché no? Forse prima di questo brano c’era un po’ di incertezza perché quello che avevamo non rispecchiava il nostro mondo, Frida (Mai, Mai Mai), invece, è The Kolors al 100%, ma in italiano”, ha affermato. Per quanto riguarda il senso del brano, Stash ha chiarito:”Ci piaceva paragonare le dinamiche di un rapporto d’amore contemporaneo che ha delle regole diverse da quelle di anche solo 20 anni fa, quando non esistevano i social” e poi:”Frida Kahlo perché è il personaggio per antonomasia che riesce a risolvere in maniera positiva i problemi che ha vissuto nella sua vita, le tragedie che le sono accadute”.

Per quanto riguarda le loro sensazioni prima dell’esibizione, Stash ha aggiunto:”Non c’è paura, anzi c’è una grande voglia di risalirci perché in questi giorni di prove abbiamo avvertito un’energia fantastica provenire da quel luogo e vogliamo ritornarci. Poi, magari, sarà sicuramente diverso e l’ansia e l’emozione si faranno sentire, ma ora non vediamo l’ora di salirci”.

