Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 30 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che andrà in onda oggi.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 30 gennaio 2018.

La puntata inizia con l’ingresso delle corteggiatrici di Nicolò, e si parte con l’esterna di Marta, che alla redazione ha chiesto di incontrarlo subito dopo aver trascorso l’esterna con Debora. Nicolò non se l’aspettava e inizia così una discussione tra i due: la ragazza ammette che ci sono alcuni argomenti che tendono a farla chiudere in se stessa. Si abbracciano e tra i due scatta il primo bacio. Poi si passa all’esterna tra Nicolò e Virginia, tra i due nasce subito una discussione, il tronista dichiara di volere di più da lei, nell’ultima puntata voleva eliminarla. Poi i toni si fanno più calmi e si baciano. Marta non la prende affatto bene e lascia lo studio. Poi Nicolò la raggiunge per chiarire, Maria De Filippi la invita a rientrare e la informa che la settimana scorsa il tronista aveva chiesto di incontrare solamente Virginia. In esterna tra i due è scattato un nuovo bacio molto passionale. Marta ribadisce di volere andare via, così esce di nuovo dallo studio e Nicolò la segue. È poi è la volta di Paolo, che porta un regalo a Tina. Il tronista trascorrerà del tempo in una villa con Angela e Marianna. Dopo l’ultima puntata ha chiesto di poter inviare una lettera ad Angela dove le confessa di essersi sentito solo dopo la sua eliminazione. Angela chiede di poter avere più tempo per riflettere sulla proposta di Paolo di trascorrere del tempo insieme in una villa e lo stesso dice Marianna. In studio entrano cinque nuovi corteggiatori.

