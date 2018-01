Il nuovo look di Caterina Balivo a Detto Fatto. Torna oggi, mercoledì 31 gennaio 2018, Caterina Balivo con una nuova puntata di Detto Fatto ricca di nuovi tutorial interessanti. Per la puntata odierna della trasmissione, la conduttrice ha scelto un originalissimo outfit con un abito asimmetrico sui toni del blu. A rendere vivace l’abito è una cinturina rossa che mette in evidenza il punto vita.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018: moda, cucina ed i consigli di Micaela Martinis.

La puntata odierna di Detto Fatto si apre con un tutorial di moda. Lo stilista Fabrizio Crispino ricrea, senza ago e filo, un abito nero lungo indossato dalla cantante Pink, e per lei realizza un altro abito lungo bianco con dettagli azzurri. A Detto Fatto Alessandro Servida realizza un dolce buonissimo ed anche molto bello da ammirare. Il dolce è composto da una cake al cioccolato coperto da glassa alle nocciole e crema di fragole. La pin-up trainer Micaela Martinis ci rivela i trucchi per sedurre ed attaccare bottone con un tipo che ci piace in aeroporto. I trucchi sono diversi, e Micaela dà lezione a due belle signore che fanno una prova generale di seduzione con Gambi nei panni di Marzullo. Detto Fatto prosegue con Ilario Vinciguerra che propone un piatto tipico della trazione italiana la pasta e fagioli. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

