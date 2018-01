Guida tv completa di stasera mercoledì 31 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita di semifinale di Coppa Italia Milan – Lazio. Su Rai 2 andrà in onda il film con Luca e Paolo Maldamore. Marco e Veronica e Paolo e Sandra sono due coppie stabili, ma in un attimo la vita può cambiare. E infatti una sera, mentre Marco e Paolo sono nella cameretta del bambino, insieme a parlare, uno dei due confessa all’altro di aver tradito. Di là ci sono le compagne. L’interfono della cameretta è acceso e le due donne ascoltano tutto. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 31 gennaio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 24 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film The Water Diviner. La Grande Guerra è ormai finita da un anno, ma il mondo è ancora scosso. Nella campagna australiana del Mallee l’agricoltore Joshua Connor non ha più notizie dei suoi tre figli e decide di partire per la Turchia, da dove i tre ragazzi non hanno mai fatto ritorno. Ad aiutarlo nell’impresa è Ayshe, proprietaria di un hotel, ed un ufficiale turco.

Su Canale 5 la soap spagnola Il Segreto con una nuova puntata in prima serata. Matias e Beatriz si incontrano per caso nel prato delle more selvatiche e si convincono che sia un segnale: forse dovrebbero stare insieme. Qui i due si abbandonano all’amore, ma Matias è pieno di sensi di colpa. Adela e Carmelo riescono finalmente a stare insieme, felici. Camila cerca di perdonare Hernando, ma non riesce a dimenticare il tradimento con la sua migliore amica. La donna, inoltre, è preoccupata per la figlia Belen, Nicolas le promette che contatterà alcuni suoi vecchi amici a Cuba per assicurarsi che la bambina stia bene. Su Italia 1 andrà in onda il nuovo varietà condotto da Nicola Savino 90 Special. La7 trasmetterà Bersaglio mobile.

