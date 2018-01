Pesante lite fra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi: Pietro Tartaglione interviene via social in difesa di Rosa dimostrandole così il suo sostegno. Le due donne sono finite a discutere animatamente a causa di un cocco che la Rinaldi avrebbe mangiato senza dividerlo con gli altri del gruppo. Ovviamente, la discussione fra le due donne non si è limitata soltanto al cocco, ma è proseguita anche fra insulti e rimproveri.

La lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi, le nomination e alcuni momenti esilaranti.

Dopo il litigio per la spartizione del cocco al momento della nomination, c’è stato un altro diverbio tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. L’ex tronista ha deciso di nominare nuovamente la Rinaldi, affermando di non apprezzare i suoi atteggiamenti fuori luogo e di cattiveria gratuiti. La replica dell’attrice romana in diretta televisiva in prima serata ha spiazzato un po’ tutti sia altri naufraghi che un attonito Stefano De Martino, ed ha suscitato ilarità anche da parte della conduttrice e degli opinionisti in studio: “Io ho cercato di riavvicinarmi, tant’è che quando ti ho vista anche in condizioni che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto un clistere per farti stare meglio!” La “rivelazione” ha suscitato l’imbarazzo e lo sdegno dell’ex tronista che si è complimentata con la Rinaldi per la poca signorilità dimostrata.

L’intervento di Pietro che parteggia per la fidanzata Rosa in questo scontro tra le due naufraghe.

Il fidanzato di Rosa, Pietro Tartaglione, ha espresso tutto il suo sostegno per la sua amata, definendo “la signora Rinaldi”, una donna poco sensibile che ha dimostrato “una cieca ostilità e delle bassezze che nuociono solo a chi ne è l’artefice”. Questo il contenuto del post:”Non ho, fin ora, espresso pareri ma è difficile restare in silenzio dinanzi a certi atteggiamenti, soprattutto quando la persona colpita è una parte essenziale della tua vita. Ho trovato a dir poco “spiacevole” il comportamento della signora Nadia Rinaldi dalla quale mi sarei aspettato modi di fare completamente diversi.

Quando ci si trova ad affrontare situazioni così estreme, ci si aspetterebbe, proprio dalle persone più “mature” e con più esperienza atteggiamenti di sensibilità, di equilibrio,di empatia… e non cieca ostilità e bassezze che nuocciono solo a chi ne è l’artefice,mettendone in luce la vera natura. So bene che, la tua determinazione, nonché il tuo coraggio, ti permetteranno di andare oltre e di proseguire il tuo cammino forte della tua lealtà e della tua trasparenza. Forza amore”.

