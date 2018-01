Anticipazioni Uomini e Donne, grandi novità in arrivo dal trono classico di Uomini e Donne: a sorpresa la produzione ha fatto sapere che lunedì 5 febbraio 2018 andrà in onda la scelta di Paolo Crivellin. La nuova puntata di Uomini e Donne in programma su Canale 5 alle 14:45 di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. però, dovrebbe vedere il turno del trono over e non di quello classico. Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo in onda.

Trono classico: a grande sorpresa ritorna Paolo Crivellin che ha finalmente scelto tra Marianna e Angela!

Il tronista del trono classico Paolo Crivellin è da molto tempo (e questo gli è valso molte critiche da parte del pubblico) sospeso fra Angela Caloisi e Marianna Acierno e così Maria De Filippi gli aveva proposto di soggiornare una villa composto da tre vani, una per il tronista e gli altri per le corteggiatrice al fine di facilitare la scelta.

Il ragazzo è così sparito per alcune registrazioni delle puntate e tutti i fan si sono chiesti dove fosse finito e soprattutto se, vista la sua indecisione, la produzione del programma avesse deciso di liquidare il trono dell’ex tentatore di Temptation Island senza che avvenisse la canonica scelta.

Paolo, in realtà, ha trascorso del tempo nella famigerata villa con le sue due ultime corteggiatrici, ovvero Angela e Marianna. Di conseguenza, nei giorni scorsi è stata registrata in gran segreto la sua scelta e quindi lunedì 5 febbraio 2018 scopriremo cos’è successo. Domenica 4 febbraio 2018, intanto, si terrà una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui saranno rivelati gli sviluppi delle vicende riguardanti gli altri tronisti: Nicolò, Mariano, Nilufar e Sara.

Trono over: una sorpresa per Tina e il chiarimento tra Gemma e Giorgio.

Nella nuove puntate registrate il 24 gennaio e che andranno dunque in onda oggi l’opinionista Tina Cipollari riceve un bacio sulle labbra. Difatti Domenico torna a ribadire la sua attrazione per Tina e la bacia. Non si sa tuttavia se il gesto è stato gradito da lei.

Poi è il turno dell’epopea che vede protagonisti Gemma e Giorgio. Gemma entra in studio e Giorgio si siede di fronte a lei. La torinese ha sofferto per alcune dichiarazioni del cavaliere in un’intervista riguardante il libro che ha pubblicato; la Galgani dice di essere rimasta colpita dal fatto che Giorgio nell’intervista avesse ammesso di essere innamorato di lei e attribuisce il suo cambio di rotta in studio all’influenza di Tina; Giorgio nega di aver detto di essere innamorato e le dice che Tina non c’entra niente. Gemma di seguito fa un ballo con Giorgio durante il quale i due parlano e si chiariscono meglio.

Due sedute al centro: c’è Benino, che rivela di aver conosciuto la signora Gloria. La dama entra in studio ma in realtà si chiama Clara: i due hanno già parlato di andare a vivere insieme. Quindi lasciano il programma.

