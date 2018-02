Ambra ha presentato il tecnico della Juventus alla sua famiglia. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono innamorati e felici, e nonostante i rispettivi impegni, lei con il teatro e lui sui per il calcio, trovano il tempo per ritagliarsi dei momenti insieme. La coppia è stata paparazzata a Cerveteri durante le presentazioni ufficiali con la madre e padre di Ambra.

Ambra Angioini e Massimiliano Allegri: le presentazioni in famiglia.

A rivelare l’incontro, avvenuto a Cerveteri, è stato il settimanale “Diva e Donna”. L’attrice, Ambra Angioini, è stata paparazzata al fianco dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, con il quale fa coppia fissa dall’estate 2017, durante le presentazioni ufficiali con i genitori. La madre e il padre dell’attrice sembrerebbe che abbiamo accolto a braccia aperte Allegri, secondo quanto riporta il settimanale, e come mostrato dalle foto scattate alla coppia sono piene del loro amore.

Durante l’ultima conferenza stampa prima della partita di Coppia Italia, Atalanta-Juventus, in molti hanno notato l’anello indossato da Allegri sull’anulare sinistro, che aveva l’aspetto di una fede nuziale. Il gossip si è così scatenato: Che la coppia abbia celebrato le nozze in privato e in segreto? O forse, si tratta di un anello di fidanzamento? Per il momento, la coppia non ha rilasciato ne conferme né smentite, ma continuano a vivere il loro amore lontano dai riflettori. Ambra Angioini, ha concluso una relazione durata più di 10 anni con Francesco Renga, dal quale ha avuto i suoi due figli, prima di innamorarsi nuovamente. Massimiliano Allegri, anche lui, è stato già sposato, ed ha una figlia, e nel 2001 ha avuto un altro figlio da un’altra relazione.

