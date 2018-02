Il look di Caterina Balivo per la nuova puntata in diretta di Detto Fatto di oggi, 1 febbraio 2018. Detto Fatto inizia il mese di febbraio con una nuova puntata in diretta che ci dà la possibilità di interagire con Caterina Balivo ed i suoi tutor attraverso i canali social della trasmissione. Come sempre, Andrea Dianetti gestirà il collegamento con i telespettatori, ne leggerà i commenti e ne mostrerà le foto. Per la puntata odierna di Detto Fatto, Caterina Balivo ha sfoggiato un elegante outfit: si tratta di un abito nero corto con un dettaglio gioiello sul petto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 1 febbraio 2018: moda sposa, cucina, outfit da palestra.

Detto Fatto oggi si apre con Pinella Passaro che aiut una giovane sposa a trovare l’abito dei suoi sogni dallo stile vintage. Il primo abito richiama gli anni Ottanta con la manica a sbuffo, l’ampia gonna in tulle e l’acconciatura. La gonna voluminosa viene snellita da un corpino con trasparenze che crea un effetto tatoo sulla pelle staccato da essa. Il secondo abito richiama l’atmosfera anni Settanta con un pizzo simile a quello di Cantù e tulle a pois. Presenta, inoltre, una bandana. Il quarto abito è stile anni Sessanta e ricorda la meravigliosa attrice Audrey Hepburn.

Giulia Vaiana torna a Detto Fatto e propone un ottimo dolce di Carnevale: si tratta di un rotolo di Pan di Spagna farcito con una crema di panna e mascarpone. Fabio De Vivo torna a Detto Fatto per parlarci dell’outfit giusto per andare in palestra. Innanzitutto dobbiamo bandire le canottiere. Poi, dobbiamo scegliere colori sobri e dobbiamo fare attenzione ai tessuti dei capi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

