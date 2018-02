Don Matteo 11 torna stasera, giovedì 1 febbraio 2018, con un’altra simpatica puntata. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali dell’amata fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica, giunta alla sua undicesima edizione. Nel primo episodio dal titolo “L’amore sbagliato“, una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo. I Carabinieri (e Don Matteo) indagano, e dalle indagini uscirà fuori una insospettata verità. Il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per riprenderselo, ed i due architettano un piano perfetto. Chiara, invece, cerca di istruire sua sorella Anna su come diventare irresistibile per un uomo. Seguiti questi consigli, riconquisterà sicuramente Giovanni.

Le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera, giovedì 1 febbraio 2018: Sofia e Seba si baciano, ma cosa accadrà?

Nel secondo episodio intitolato “Avrò cura di te”, Don Matteo incontra un’eccentrica signora spaesata a cui offre ospitalità in Canonica; durante l’incontro, il parroco di Spoleto non può sospettare cosa nasconda il passato della donna… Il Capitano Anna Olivieri, intanto, vede Cecchini in compagnia di una donna che non è sua moglie: che il Maresciallo stia tradendo Caterina? Nella vita di Sofia invece tutto sta per cambiare: bacia Seba, ma tutto può cambiare di nuovo dopo un inaspettato risveglio.

