Guida tv completa di giovedì 1 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Don Matteo 11, con gli episodi L’amore sbagliato e Avrò cura di te. Una ragazzina è vittima di un atto di bullismo. I Carabinieri e Don Matteo indagano. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata, che è tornata a Spoleto per riprenderselo, Chiara cerca di istruire sua sorella Anna su come diventare irresistibile per un uomo. Su Rai 2 va in onda Le spose di Costantino, il docureality di Rai 2. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il nuovo programma di Michele Santoro M.

La guida tv di questa sera, giovedì 1 febbraio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo la trasmissione Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il film di e con Ficarra e Picone Anche se è amore non si vede. Salvo e Valentino sono due siciliani che vivono a Torino per lavoro da tanti anni. I due gstiscono un autobus che porta in giro i turisti per Torino e per loro lavora Natascha una bella guida turistica. Valentino viene lasciato salla fidanzata Gisella, e Salvo farà di tutto per trovare un’altra donna all’amico. Su Italia 1 vedremo il film Iron Man. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

