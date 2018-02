Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, le ultime news. Ignazio Moser ha davvero trovato l’anima gemella! In un’intervista a Vanity Fair racconta di aver avuto sin dall’inizio con Cecilia Rodriguez un rapporto molto coinvolgente e, ricordando l’esperienza nella Casa del GF Vip, ha raccontato: “Ero single ormai da tre anni e ho partecipato al programma con la ‘testa’ di un uomo non impegnato. Cecilia mi piace molto. La nostra è una relazione stabile, ma lei è una ragazza molto divertente. Siamo molto complici, giochiamo insieme, non è quel tipo di fidanzata che ti controlla il telefono tutti i giorni”. La relazione fra Ignazio e Cecilia si è consolidata giorno dopo giorno e lui è stato completamente conquistato dalla più piccola delle sorelle Rodriguez.

Ignazio racconta la convivenza con Cecilia nella casa a Milano.

Continua Ignazio: “Abbiamo preso un appartamento a Milano. Dopo più di 70 giorni trascorsi insieme, 24 ore su 24, non si poteva tornare indietro. Però, dopo la fine del programma, è stato strano andare a cena insieme da soli per la prima volta. Di solito è il primo passo che fai quando vuoi conoscere una persona, noi invece ci conoscevamo già tanto senza mai essere usciti per un appuntamento”, ha raccontato. I progetti e i sogni vanno a gonfie vele tanto che l’ex ciclista ha dichiarato:“Spero di proseguire a stare così bene in coppia. Quando hai una relazione così appagante, è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA