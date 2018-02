Complotto ai danni di un concorrente per le nomination. Lunedi 29 gennaio 2018, è andata in onda la seconda puntata dell’edizione 2018 de l’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. I nominati di questa settimana sono state Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta.

Isola dei Famosi 2018: il complotto contro una naufraga?

Dopo l’accusa di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. La Henger ha dichiarato in diretta che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha fatto uso di sostanze stupefancenti. In molti hanno ipotizzato che c’è stato un complotto per la nomination di una delle naufraghe.

Durante la seconda puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, nel momento delle nomination la maggiorparte dei naufraghi “peor”, che hanno dovuto infatti fare le nomination palesi, hanno votato per Nadia Rinaldi. Eccetto Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti che hanno fatto il nome di Franco. Mentre Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Rosa Perrotta, Francesco Monte, Jonathan e Marco Ferri hanno scelto Nadia. Dal mondo del web si è dunque rumoreggiato che sia trattato di un vero e proprio complotto contro l’attrice romana, Nadia Rinaldi. La delusione della Rinaldi è stata infatti palese.

Quando Rosa Perrotta ha nominato Nadia dichiarando: “non riusciamo a costruire un solido rapporto“, l’attrice romana, è sbottata dicendo: “Ho cercato di riavvicinarti, tanto è che, quando ti ho visto che stavi malissimo, sono venuta e ti ho fatto pure un clistere e ti ho fatto stare meglio”. Tale confessione ha fatto infuriare l’ex di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

