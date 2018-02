Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa è accaduto con il nostro daytime di oggi, 1 febbraio 2018. I naufraghi sono alle prese con il maltempo, ed i naufraghi inizianonad esserr stanchi di questa situazione. La pioggia non accenna a diminuire, Francesca Cipriani è avvilita per trovarsi di nuovo sull’Isola Peor mentre gli altri compagni risentono molto del passaggio dall’Isola Mejor alla Peor. Solo Francesco e Paola appaiono felici, uniti da quella complicità che mette gioia. Il gruppetto composto da Rosa, Francesco, Paola e Marco, inoltre, comincia ad essere mal visto dagli altri naufraghi. A Nadia Rinaldi la nomination di Francesco Monte proprio non è andata giù, ed i malumori sono sempre più evidenti. Anche Gaspare si lamenta: a quanto pare durante la puntata serale di lunedì, Rosa Perrotta abbia mangiato doppia porzione di lasagne.

I nervi sono davvero tesi sull’Isola Peor, e si assiste ad un aspro battibecco tra Francesca, Cecilia, Paola e Rosa.

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 1 febbraio 2018: la vita sull’Isola dei nuovi naufraghi.

All’Isola dei Famosi Bianca Atzei è forse l’unica a non risentire troppo della fame: ha confessato che, dopo la sua ultima, cocente ed inaspettata delusione d’amore, è stata malissimo e non ha toccato cibo per ben dieci giorni. Bianca all’Isola dei Famosi si è sfogata con Franco: sembra che tra i due stiano nascendo le basi per un’amicizia sincera.

Sull’Isola Mejor inizia il soggiorno dei due nuovi naufraghi. Simone Barbato, per ora, è riuscito a rimanere anonimo e inosservato agli occhi dei compagni, ed è anche riuscito a scoprire dov’è l’accampamento. Elena, invece, inizia a risentire della sua condizione di naufraga.

