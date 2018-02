Le confidenze di Paola Di Benedetto su Francesco Monte. Flirt, sull’Isola dei Famosi, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, sembrerebbe nato fin dal loro primo incontro a Milano per il servizio fotografico. Continuato nella villetta in Honduras fino a quando i due naufraghi, “accoccolati ad ascoltare il mare…” si sono dati un bacio. Francesco e Paola potrebbero essere la prima coppia tra i naufraghi nata in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2018.

Le confidenze di Paola Di Benedetto.

Paola è preoccupata che quel bacio scambiato con Francesco Monte venga letto dal gruppo come una sua strategia per non farsi eliminare. I concorrenti del reality non sono a conoscenza che Francesco Monte e a rischio squalificazione, credono che essendo tanto amato dal pubblico, dopo essere stato mollato da Cecilia Rodriguez. Paola con il suo avvicinamento potrebbe godere di una sorta di “immunità”.

Infatti Paola Di Benedetto confidandosi con l’amica Rosa Perrotta ha dichiarato: “Se faccio una chiacchierata con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro“. La risposta di Rosa, è stata rassicurante, che convinta dei sentimenti dell’amica, ha dichiarato: “Io non ci vedo niente di male. Fregatene di cosa dicono gli altri. Se vuoi fare qualcosa falla, devi comportarti in modo naturale“. Paola Di Benedetto, poi, in confessionale ha dichiarato: “Con Francesco inaspettatamente mi trovo molto bene, ho condiviso chiacchierate anche molto intime. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA