Eva Henger nel corso del serale dell’Isola dei famosi 2018 Ed. 13 ha accusato Francesco Monte di aver trascorso tre giorni a fumare della marijuana in compagnia di vip non meglio precisati. Eva, ora eliminata dal gioco, non è resa conto della bomba che ha lanciato e che potrebbe costare caro sia a Monte che alla trasmissione. Lui ha minacciato di trascinarla in tribunale. La produzione del programma ha iniziato a visionare filmati e si è riservata di prendere opportuni provvedimenti, in quanto tale condotta, se accertata, è contraria alle regole del programma.

Isola dei famosi 2018: il caso Monte a Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso ha affrontato l’argomento nel corso di Pomeriggio 5 con i suoi ospiti. La conduttrice ha rimarcato che, qualunque cosa sia avvenuta, “non può passare il messaggio che sia giusto usare le droghe, leggere o pesanti che siano”. Il riferimento è all’atteggiamento, tenuto da Alessia Marcuzzi nell’ascoltare le accuse di Eva, che è sembrato a qualcuno troppo superficiale e sbrigativo.

In realtà a fare chiarezza ha provveduto un comunicato stampa ufficiale nel quale viene specificato che "Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all'uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo e che qualora emergessero comportamenti contrari alla sensibilità del pubblico, Canale 5, come ha sempre fatto, prenderà gli opportuni provvedimenti".

