Il commento del Moige sulle accuse di uso di droghe di Francesco Monte. Nella seconda puntata in diretta, de “l’isola dei famosi“, Eva Henger ha puntato il dito contro Francesco Monte, accusandolo di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. In merito a questo caso scoppiato Mediaset ha reso noto un comunicato stampa, in cui la redazione del programma ha precisato che si trattava di accuse relative a momenti avvenuti precedentemente all’inizio del reality.

Le dichiarazioni del Movimento Italiano Genitori.

Sulla pagina facebook del Moige – Movimento Italiano Genitori, si legge in post pubblicato: “Continuiamo a monitorare la programmazione televisiva, denunciando la tv violenta e volgare, a protezione dei bambini e ragazzi. Nella puntata dell’Isola dei Famosi, in onda il 29 gennaio su Canale 5 dall’Honduras, paese dell’America Latina, abbiamo assistito ad un episodio gravissimo. Oltre all’inqualificabile indecenza e volgarità che, da anni, caratterizza la trasmissione si è arrivati a promuovere l’illegalità con il presunto possesso e utilizzo di droga da parte di uno dei partecipanti. Abbiamo prontamente denunciato l’accaduto all’Ambasciata Honduregna a Roma e continueremo a monitorare la situazione.”.

Francesco Monte rischia l’eliminazione.

La situazione per Francesco Monte, si complica perchè secondo le leggi honduregne, il possesso e la coltivazione della cannabis ed anche il consumo, sono reati che vengono perquisiti e puniti a norma di legge. Quindi quello commesso da Monte sarebbe un grave reato che potrebbe comportargli non solo l’eliminazione dal programma ma anche una pena imposta dalle leggi del paese ospitante. Occorrerà aspettare la puntata di lunedì prossimo, 5 febbraio 2018 per scoprire cosa accadrà a Francesco Monte. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

