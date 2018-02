Nuove liti a l’Isola dei Famosi: parole forti tra Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. Mentre sull’Isola del Mejor è guerra aperta tra Nadia Rinaldi e l’ex tronista Rosa Perrotta, sull’Isola del Peor si scatena un altro putiferio. Nel daytime del 31 gennaio 2018 de L’Isola Dei Famosi, si è assistito a una discussione molto accesa tra Francesca Cipriani, l’ex pupa de La Pupa e Il Secchione, e la showgirl Cecilia Capriotti.

La Cipriani accusata dalla Capriotti di voler metter zizzania!

A poche settimane dall’inizio del programma, anche questa volta, a discutere sono nuovamente delle donne. Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti sono le protagoniste dell’accesa discussione mandata in onda nella puntata di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso e ovviamente dal daytime del 31 gennaio 2018.

Questa settimana Francesca e Cecilia si trovano insieme sull’Isola del Peor. Tra le due ragazze però non sembra correre buon sangue.

La Cipriani ha accusato la compagna Capriotti di essere falsa per aver parlato male di Paola Di Benedetto. “Ha detto che non sei bella, che non sai di niente” dichiara l’ex gieffina all’ex Madre Natura. Paola ha, così, chiesto spiegazioni alla showgirl, che ha negato con fermezza quanto asserito da Francesca: “Non è vero, non ho mai parlato male di lei. Tu vuoi solo mettere zizzania, torna a fingere di sentirti male che sei un’attrice mancata. Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei ad uscire con te” ha concluso così la Capriotti.

L’ex pupa, insofferente e stanca della situazione, ha ribattuto: “Non ne posso più, mi avete scassato che davanti la telecamera vi comportate in un modo e dietro parlate male a raffica! Basta!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA