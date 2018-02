Isola dei famosi 2018: le rivelazioni di Eva Henger. Continuano a fare scalpore le accuse rivolte da Eva Henger a Francesco Monte di aver portato della marijuana nella villa dove i naufraghi hanno soggiornato prima dell’inizio ufficiale del reality. In attesa di conoscere le decisioni della produzione in merito alla vicenda, in caso vi fosse un riscontro positivo, l’opinione pubblica si è già pronunciata sulla questione.

Monte rischia di giocarsi i favori del pubblico con questa storia? Per alcuni rischia di vedere appannata la sua fama di essere “un signore”, conquistata grazie alle reazioni contenute mostrate in occasione dell’abbandono in diretta da parte di Cecilia Rodriguez, anche a distanza di mesi. Era diventato un po’ il beniamino dei fans, che nella sua partecipazione al reality vedevano un po’ il suo riscatto. Ed ora? In molti rimarcano che Francesco non sarebbe l’unico coinvolto e che non dovrebbe fare da capro espiatorio.

Isola dei famosi 2018: la reazione spiazzante di Jeremias Rodriguez.

Il primo che sembrerebbe avergli voltato le spalle è l’ex cognato Jeremias Rodriguez. All’inizio della storia che sua sorella Cecilia ha cominciato con Ignazio Moser, sembrava che l’argentino tifasse ancora per Francesco. Ignazio e Jeremias una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 compaiano spesso assieme nei rispettivi profili Instagram, come amici per la pelle. Ma la reazione che Jeremias ha avuto dopo il serale di lunedì è spiazzante: l’argentino dopo la diretta dell’Isola dei famosi 2018 ha pubblicato una foto di un espositore pieno di piante con diversi punti interrogativi ed un emoticon che piange dalle risate. Cosa avrà voluto dire? Il collegamento sembrerebbe fin troppo evidente: una sorta di presa in giro rivolta a Francesco Monte. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

