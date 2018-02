Masterchef 7, stasera su Sky Uno alle 21.15 va in onda la settima puntata. Torna stasera, giovedì 1 febbraio 2018, una nuova puntata del famoso talent culinario Masterchef. Dopo la doppia eliminazione di Joayda e Rocco e la dichiarazione di guerra collettiva a tutti gli altri concorrenti di Italo nello scorso episodio, gli aspiranti chef nella puntata di stasera dovranno affrontare ogni possibile prova che i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo affideranno loro.

Masterchef 7: anticipazioni della puntata di stasera 1 febbraio 2018.

I quattordici cuochi amatoriali in gara dovranno affrontare una nuova e imprevedibile Mystery Box, che contiene ingredienti insoliti. E poi c’è la prova, una delle più temute, l’Invention Test di pasticceria. Sarà la giovane e talentuosa pasticcera Isabella Potì a giudicare la prova. Per la prova in esterna

si andrà all’altopiano di Campo Imperatore, nel Gran Sasso, in Abruzzo. In questa location stupenda, che si trova a 1.600 metri di altezza, gli aspiranti chef dovranno cucinare il pranzo per un gruppo di scout. Avranno a disposizione solo le loro cucine da campo e un’attrezzatura limitata. La brigata perdente dovrà affrontare il Pressure Test, che rappresenta ultima possibilità per cercare di restare nel cookingshow di MasterChef.

MasterChef Magazine, gli ospiti della settimana.

Continua la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Tra gli ospiti di questa settimana ci sono lo chef stellato Giuseppe Iannotti che presenta una ricetta gourmet di sua esclusiva produzione, il katsuobushi di vitello; la chef Sabrina Tuzi, da San Benedetto del Tronto, che è una giovane promessa della cucina italiana.

Come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann mostra la cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroviamo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti del cooking show.

